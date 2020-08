P.T. Silent Hills compie sei anni: la demo di Hideo Kojima viene celebrata su Twitter (Di giovedì 13 agosto 2020) Sorprendente nella sua presentazione e controversa nel suo addio, P.T., la demo horror che sembrava dare un nuovo benvenuto al genere survival su PS4 grazie al lavoro di Hideo Kojima e Guillermo del Toro, ha già un posto nella storia, poiché il gioco non ha mai visto la luce. Ad ogni modo in molti sono rimasti legati a questa demo e oggi ne celebrano i sei anni.Tramite una pubblicazione sul suo account Twitter ufficiale, Geoff Keighley, produttore di The Game Awards ed appassionato di eventi del settore, ha ricordato che il 12 agosto 2014 è stata pubblicata P.T, una demo ispirata al progetto che in quel momento era noto come Silent Hills e avrebbe riportato in vita la serie Konami. Sfortunatamente, questo progetto ... Leggi su eurogamer

