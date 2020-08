Ornella Muti conquista la Regina Elisabetta: la rivelazione da Londra è incredibile (Di giovedì 13 agosto 2020) Sembra proprio che la bella e talentuosa Ornella Muti abbia conquistato anche la Regina Elisabetta, la rivelazione da Londra fa impazzire i fan. Fonte Foto: Instagram @OrnellaMutiVerificatoOrnella Muti ha condiviso nelle sue storie di Instagram un articolo molto particolare, nel quale un fan esulta per recente rivelazione da Londra. Sembra infatti che l’attrice nostrana abbia preso parte al film preferito della Regina Elisabetta II, che ama guardare la pellicola in questione ogni Natale e spesso in compagnia dei suoi nipoti. Ornella Muti conquista la ... Leggi su chenews

robycon : @laura_maffi @carlakak Laura e Carla... sembrate Ornella Muti e Milly Carlucci al ristorante... io faccio Celentano… - KwizkingAnthony : Ornella Muti - quartapresenza : @bingo56553052 Che film era quello con Ornella muti e Celentano? - fey_folk : Dopo più di vent'anni sto rivedendo Innamorato pazzo e scopro che Ornella Muti non solo era stupenda, ma anche simpatica. - octopodiforme : La princesa Aura (Ornella Muti) manda. -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Muti Ornella Muti, ieri e oggi: bellezza senza tempo Sky Tg24 La regina Elisabetta guarda 'Flash Gordon' ogni Natale

Roma, 12 agosto 2020 - È un fatto noto che la regina Elisabetta II tiene moltissimo alle tradizioni natalizie. Ciò che non sapevamo è che ha un suo film preferito, che guarda ogni anno insieme ai nipo ...

Postalmarket, il catalogo più amato dagli italiani riprende vita online

Postalmarket era una icona per le famiglie degli anni Settanta e Ottanta. Un catalogo, che arrivava due volte l’anno nella cassetta postale di milioni di persone, quelle che abitavano nei paesi più pi ...

Roma, 12 agosto 2020 - È un fatto noto che la regina Elisabetta II tiene moltissimo alle tradizioni natalizie. Ciò che non sapevamo è che ha un suo film preferito, che guarda ogni anno insieme ai nipo ...Postalmarket era una icona per le famiglie degli anni Settanta e Ottanta. Un catalogo, che arrivava due volte l’anno nella cassetta postale di milioni di persone, quelle che abitavano nei paesi più pi ...