Organizzava finti provini per abusare sessualmente di giovani aspiranti attrici: arrestato 40enne che si spacciava per regista (Di giovedì 13 agosto 2020) Prima un incontro in un ufficio vero e proprio, per guadagnare la fiducia delle giovani aspiranti attrici, poi il finto provino all’interno di un appartamento dove abusava di loro. Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Roma con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di otto donne. Il 40enne si spacciava per regista organizzando finti casting per ragazze, ignare di tutto, per la realizzazione di film inventati. L’indagine è stata condotta tra febbraio e luglio dai carabinieri del nucleo operativo di Roma Parioli, dopo diverse denunce presentate dalle giovani in cerca di lavoro nel mondo del cinema e dello spettacolo, dopo aver subito la violenza. In un episodio recente, si apprende dalle indagini, il ... Leggi su ilfattoquotidiano

