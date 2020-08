Ora nasce il registro dei "bimbi mani nati". Ecco che cosa cambia (Di giovedì 13 agosto 2020) Maurizio Zoppi Il consiglio comunale di Marsala ha approvato la delibera. Un atto che prevede anche la modifica del regolamento cimiteriale. A Marsala, nel piccolo comune in provicincia di Trapani, nasce il "registro dei bimbi mai nati" che darà un nome "anche di fantasia" ai feti abortiti e permetterà di seppellirli in un'area speciale del cimitero con tanto di lapide e mini funerale. Un espediente che vuole condannare le donne che esercitano il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza e un tentativo di pilotare l'etica della cittadina strizzando l'occhietto ai movimenti per la vita che da sempre provano a condannare le donne che abortiscono. Il consiglio comunale ha approvato a maggioranza (23 consiglieri hanno votato a favore e 3 contrari) l'atto che disciplina l’attuale ... Leggi su ilgiornale

