Ora è ufficiale (24H dopo): Valente al Palermo. Arriva anche Saraniti (Di giovedì 13 agosto 2020) Come anticipato in esclusiva ieri, Nicola Valente è ufficialmente un nuovo rinforzo del Palermo. Svincolatosi dalla Carrarese, l’esterno destro offensivo classe 1991 vestirà dunque rosanero; insieme a lui i siciliani hanno annunciato anche l’arrivo dell’attaccante Andrea Saraniti, prelevato dal Lecce. Per entrambi è stato formalizzato un contratto biennale. Foto: profilo Instagram Valente L'articolo Ora è ufficiale (24H dopo): Valente al Palermo. Arriva anche Saraniti proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

