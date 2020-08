Oms: "800 milioni di bambini nel mondo non possono lavarsi le mani a scuola" (Di giovedì 13 agosto 2020) “Oltre 800 milioni di bambini in tutto il mondo non possono lavarsi le mani a scuola”: è quanto emerge da un rapporto diffuso ieri dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dal Children’s Fund delle Nazioni Unite. Lo riporta la Cnn.“Nei 60 Paesi a maggior rischio di crisi sanitaria e umanitaria a causa del Covid-19, all’inizio della pandemia una scuola su due era priva dei servizi di base idrici e sanitari e in tre su quattro era impossibile lavarsi le mani”, afferma il rapporto. Nel complesso, sono 818 milioni i bambini a livello globale che non possono lavarsi le ... Leggi su huffingtonpost

