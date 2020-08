Omicidio Sarah Scazzi, il nuovo lavoro di Sabrina e Cosima in carcere (Di giovedì 13 agosto 2020) Tutti ricorderanno il brutto episodio dell’Omicidio di Sarah Scazzi avvenuto qualche anno fa in Puglia. Le colpevoli, Sabrina Misseri e Cosima Serrano, cugina e zia della ragazza, stanno scontando la pena nel carcere di Taranto nella stessa cella. Le due stanno svolgendo un lavoro utile alla comunità. Lavori di emergenza In seguito all’Omicidio di Sarah … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

wam_the : Il delitto di Avetrana diventa una serie tv. Nuove rivelazioni - cronacadiroma : #12agosto Delitto di #Avetrana, l'omicidio di #Sarah #Scazzi diventa serie tv - GianlucaOdinson : Sarah Scazzi: una serie e un doc in lavorazione sull'omicidio di Avetrana - - SettenewsWeb : A dieci anni dalla morte di Sarah Scazzi, la quindicenne di Avetrana vittima di un omicidio perpetrato in ambito fa… - ElisaGuccione : Diventa serie tv e documentario l'omicidio di Sarah Scazzi A 10 anni dalla morte della ragazza. Prodotti da Groenla… -