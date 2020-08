Ombrelloni offensivi per Salvini a Riccione e azioni legali contro stabilimento balneare, ma è fake (Di giovedì 13 agosto 2020) Una notizia decisamente singolare ha preso piede sui social proprio in queste ore, a proposito dell’apparizione su una spiaggia di una lunga serie di Ombrelloni offensivi per Matteo Salvini a Riccione. Una foto che da un lato ha creato indignazione tra i sostenitori del leader della Lega, mentre dall’altro ha divertito chi detesta politicamente l’ex Ministro dell’Interno. Tuttavia, si tratta di una vicenda che per certi versi richiama quella del fotomontaggio di Salvini in versione islamica che abbiamo preso in esame pochi giorni fa sul nostro sito. La verità sugli Ombrelloni offensivi contro Salvini a Riccione In verità, si tratta di bufala che sta ingannando entrambe le ... Leggi su bufale

