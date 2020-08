Ogni Mattina, Adriana Volpe blocca Stefania Orlando: “Questo non me lo puoi dire” (Di giovedì 13 agosto 2020) Stefania Orlando è stata ospite di Adriana Volpe ad Ogni Mattina, e tra le due si è creato un siparietto particolarmente simpatico. Da tempo, Stefania Orlando ha dichiarato palesemente di ammirare la Volpe come donna e come conduttrice e di essere stata completamente dalla sua parte nella querelle tra lei e Giancarlo Magalli. Intervista “al mare” da Stefania Orlando È stata un’intervista a distanza quella di Adriana Volpe e Stefania Orlando: l’attrice e conduttrice si trovava infatti nella sua nuova casa al mare che l’inviato Luca Calvani è andato a vedere, mostrando ... Leggi su thesocialpost

Ultime Notizie dalla rete : Ogni Mattina “Ogni Mattina” si è diviso in due per salvare la crisi di ascolti: la prima parte supera il 2% Tv Fanpage Acqui Terme, il mercato torna in centro, ma non sarà più come prima

ACQUI TERME. C’è poco da fare: la disposizione dei banchi non potrà più essere quella di prima e agli acquesi più tradizionalisti toccherà farsene una ragione. In ogni caso, l’intenzione del Comune di ...

Mi associo in toto all’articolo del collega giornalista Roberto Rinaldi – Ordine Trentino Alto Adige

Non è la prima volta che stigmatizzo con forza sulla stampa il comportamento “sui generis” del parlamentare Vittorio Sgarbi, reo secondo me di osare una dialettica che va oltre ogni concepibile accett ...

