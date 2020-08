Oggi è la giornata mondiale dei mancini: ecco le celebs che usano la sinistra (Di giovedì 13 agosto 2020) Per tanti anni sono stati discriminati perché utilizzavano la mano sinistra, considerata quella del diavolo. Whaaat? Esatto, parliamo di un’assurda convinzione popolare che, però, è rimasta anche nella lingua di oggi. Fateci caso. Un sinonimo di incidente? Sinistro. Un danno nei confronti di qualcuno che non se lo aspetta? Un tiro mancino. Wait, passiamo all’inglese: left è il contrario di right (giusto, corretto, diritto), ma è anche il participio passato di leave: quindi qualcosa che, per definizione, manca ed è incompleto. Ok, mai una gioia. Ma per fortuna, a tutelare la loro particolarità, ci pensa la giornata mondiale dei mancini, istituita il 13 agosto del 1992 per celebrare tutti coloro la cui esistenza viene scandita dall’emisfero destro del cervello. Leggi su vanityfair

GassmanGassmann : Alla fine degli anni 50, mio padre creo il Teatro Popolare Italiano, portando le rappresentazioni classiche a prezz… - Agenzia_Ansa : Oggi riscossa dei #mancini, la loro giornata #ANSA - raffaellapaita : Oggi prima giornata nel nuovo ufficio. Al lavoro! #CommissioneTrasporti - giorgiodeo : RT @GassmanGassmann: Alla fine degli anni 50, mio padre creo il Teatro Popolare Italiano, portando le rappresentazioni classiche a prezzi p… - andreuccioli : RT @CriticaScient: @Agenzia_Ansa Il giornalismo di oggi in una immagine, la giornata dei mancini che usano la destra. -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi giornata Amico, antistress e toccasana: oggi è la giornata mondiale che celebra il gatto La Stampa Putignano - Polloni degli alberi sul Viale C.Colombo: oggi la manutenzione

Dopo le numerose segnalazioni pervenute agli uffici comunali, finalmente si provvederà a rendere percorribile il marciapiede dell'ex viale autodromo Putignano Ba - Erano settimane che i numerosissimi ...

Borsa Milano chiude sugli scudi. Bene anche le altre borse europee

(Teleborsa) - Chiusura positiva per le borse europee e per Piazza Affari, che mostra una performance brillante assieme alla Borsa di Londra. Gli acquisti oggi sono stati favoriti da un ottimismo diffu ...

Dopo le numerose segnalazioni pervenute agli uffici comunali, finalmente si provvederà a rendere percorribile il marciapiede dell'ex viale autodromo Putignano Ba - Erano settimane che i numerosissimi ...(Teleborsa) - Chiusura positiva per le borse europee e per Piazza Affari, che mostra una performance brillante assieme alla Borsa di Londra. Gli acquisti oggi sono stati favoriti da un ottimismo diffu ...