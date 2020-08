OGGI E DOMANI SI VOTA: mandato comunale e alleanze locali con i partiti tradizionali (Di giovedì 13 agosto 2020) A partire dalle ore 12 di OGGI giovedì 13 agosto 2020 alle ore 12 di DOMANI venerdì 14 agosto 2020, gli iscritti a Rousseau certificati e abilitati al voto sono chiamati ad esprimersi su due quesiti proposti dal Capo Politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi: un primo relativo alla modifica del mandato zero per i consiglieri comunali e un secondo relativo alle alleanze delle liste del MoVimento 5 Stelle a livello comunale con i partiti tradizionali. QUESITO 1 Sei d’accordo a impegnare il Capo Politico ed il Comitato di Garanzia a modificare il cosiddetto mandato zero, escludendo dal conteggio del limite dei 2 mandati elettivi, un mandato da consigliere comunale, municipale e/o Presidente di ... Leggi su ilblogdellestelle

M5S_Senato : OGGI E DOMANI SI VOTA: mandato comunale e alleanze locali con partiti tradizionali - StefanoFeltri : Un anno fa @matteosalvinimi chiedeva 'pieni poteri', oggi la Lega inizia a prepararsi alla fine della sua leadershi… - Mov5Stelle : Dalle ore 12 di oggi giovedì #13agosto 2020 alle ore 12 di domani venerdì 14 agosto 2020, gli iscritti a Rousseau c… - annamariavasile : RT @Mov5Stelle: Dalle ore 12 di oggi giovedì #13agosto 2020 alle ore 12 di domani venerdì 14 agosto 2020, gli iscritti a Rousseau certifica… - spaeknow : ok direi che per oggi basta così, da domani inizia lo studio vero e proprio -

Ultime Notizie dalla rete : OGGI DOMANI PSG, Tuchel avvisa l’Atalanta: “Se Mbappé si allenerà bene oggi, domani ci sarà” Sport Fanpage Meteo Urbino: discreto almeno fino a venerdì

Aggiornamento previsioni meteo Urbino, mercoledì, 12 agosto: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima regis ...

Progetto baracchine dall’incuria di oggi alla piazza di domani Il piano della giunta

LIVORNO. Piazza Scoglio della Regina. Suona bene. Chissà se si chiamerà così. E chissà se verrà realizzata. Perché nel “mondo delle baracchine” le sorprese sono dietro l’angolo. E gli ultimi giorni ne ...

Aggiornamento previsioni meteo Urbino, mercoledì, 12 agosto: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima regis ...LIVORNO. Piazza Scoglio della Regina. Suona bene. Chissà se si chiamerà così. E chissà se verrà realizzata. Perché nel “mondo delle baracchine” le sorprese sono dietro l’angolo. E gli ultimi giorni ne ...