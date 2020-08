Oblak: “Covid-19? Quando ci hanno comunicato i risultati è stato stressante” (Di giovedì 13 agosto 2020) Jan Oblak, portiere dell’Atletico Madrid, insieme a Simeone, ieri ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro il Lipsia. Queste le sue dichiarazioni: “Positivi? Quando abbiamo fatto i test sabato siamo tornati a casa tranquilli dall’allenamento. Poi Quando domenica mattina ci hanno detto che c’erano due positivi è stato un po’ stressante aspettare l’altro test e superare l’altro test. Dobbiamo stare molto attenti, ma sono sicuro che Correa e Vrsaljko sono stati attenti e non sanno come è successo. Adesso siamo tranquilli.” Foto: screen video Atletico L'articolo Oblak: “Covid-19? Quando ci hanno comunicato i risultati è ... Leggi su alfredopedulla

