Nuovo rialzo dei casi di coronavirus in Italia, ma calano le vittime (Di giovedì 13 agosto 2020) AGI - Nuovo rialzo dei casi di coronavirus in Italia: oggi sono risultate positive 523 persone, contro le 481 di ieri. Dato positivo quello dei decessi che scendono a 6 dai 10 di ieri. In totale le morti causate dal Covid passano da 35.225 a 35.231. Leggi su agi

