Nuovo infortunio per Alexis Sanchez: giusto puntare ancora su di lui? (Di giovedì 13 agosto 2020) Distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra: questo l’esisto degli esami cui si è sottoposto Alexis Sanchez che ormai conoscete tutti. Antonio Conte ha già dovuto affrontare questa situazione, e quindi è preparato a gestirla, ma resta un brutto colpo in vista della partita contro lo Shakhtar e di un’eventuale finale. Il vero bilancio … InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting

infobetting : Nuovo infortunio per Alexis Sanchez: giusto puntare ancora su di lui? - miseantignano : Anche oggi nuovo intervento dei nostri Confratelli sul Romito per un infortunio non grave. Prosegue l'attività di e… - lollointerista : @_Anth00NY Spero che alla luce di questo nuovo infortunio a Sanchez la società ragioni in questi senso, perché come… - _Alexx_14 : @gaetanoporto @FrancoMater2 Prima dell'infortunio era incedibile. Poi si fece male. Poi quando cominciò a giocare d… - Fedenwski : @enricoI00 Più che il nuovo Vieira è, per il modo in cui gestisce il pallone, il regista perfetto per il gioco di F… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo infortunio Nuovo infortunio per Alexis Sanchez: giusto puntare ancora su di lui? Infobetting L’Italia plaude all’Atalanta (e a Bergamo)

Sarebbe stato bello. Come se, quasi per un riequilibrio di un’altra dea mitologica, la fortuna, l’Atalanta ieri sera avesse vinto contro il Paris St. Germain. Il Sars-Cov2 ha messo al tappeto Bergamo ...

Juventus, calciomercato: Dybala sacrificato per tenere Cristiano Ronaldo?

In questi giorni si parla della possibilità che Paulo Dybala venga messo sul mercato per fare cassa e convincere Cristiano Ronaldo a rimanere. Con la partita di ieri anche l’ultima squadra italiana in ...

Sarebbe stato bello. Come se, quasi per un riequilibrio di un’altra dea mitologica, la fortuna, l’Atalanta ieri sera avesse vinto contro il Paris St. Germain. Il Sars-Cov2 ha messo al tappeto Bergamo ...In questi giorni si parla della possibilità che Paulo Dybala venga messo sul mercato per fare cassa e convincere Cristiano Ronaldo a rimanere. Con la partita di ieri anche l’ultima squadra italiana in ...