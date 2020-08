Nuovi lockdown Italia: cosa si rischia e quando potrebbero scattare (Di giovedì 13 agosto 2020) È più corretto usare il plurale, quindi, parlare di “Nuovi” lockdown in vista, e non di un unico esteso indiscriminatamente a tutto il paese come avvenuto negli scorsi mesi, se l’andamento della situazione epidemiologica dovesse continuare a peggiorare. Nuovi lockdown in vista: il parere del Cts Nuovi lockdown in vista se l’andamento della situazione epidemiologica dovesse continuare a peggiorare. L’ipotesi concreta è sul tavolo del Comitato Tecnico Scientifico, a dirlo è lo stesso coordinatore del Cts Agostino Miozzo in un’intervista al Corriere della Sera: “tornare indietro sarebbe una catastrofe ma è bene sapere che se i contagi continueranno a salire i lockdown locali saranno ... Leggi su termometropolitico

