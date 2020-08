Nuovi dazi, Trump “grazia” l’Italia: “ora serve revoca su quelli già in essere” (Di giovedì 13 agosto 2020) (Teleborsa) – L’Italia tira un sospiro di sollievo per la decisione del Presidente Trump dinon penalizzare prodotti italianinella revisione delle liste di merci UE colpite dai dazi Usa. Si salvano dalle tariffe vino, olio e pasta, che nelle scorse settimane avevano tremato. Lo dice la CIA-agricoltori italiani che ritiene indispensabile continuare l’azione politico-diplomatica che ha portato all’esito positivo odierno e chiede nuove soluzioni negoziali che azzerino la stangata ancora in vigore (+25%) imposta su formaggi, salumi e liquori italiani. “serve lavorare a livello europeo – sottolinea il Presidente Dino Scanavino – per salvaguardare il nostro sistema agroalimentare, che soffre a causa delle conseguenze della pandemia. La contrazione dei consumi interni di parmigiano reggiano, grana ... Leggi su quifinanza

