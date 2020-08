Nuova ordinanza del Ministro Speranza: test per chi rientra da Croazia, Grecia, Malta e Spagna (Di giovedì 13 agosto 2020) “Ho appena firmato una Nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Inoltre si aggiunge la Colombia alla lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito” ha scritto nella tarda serata di ieri il Ministro della salute Roberto Speranza sui social. E ancora: “Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con il sacrifico di tutti” questo l’appello lanciato dal Ministro. Vediamo in che cosa consiste la Nuova ordinanza emanata da Speranza. Nuova ... Leggi su ultimenotizieflash

robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva… - VincenzoDeLuca : COVID-19, IN ARRIVO NUOVA ORDINANZA Leggi la mia dichiarazione?? - repubblica : Coronavirus Campania, nuova ordinanza di De Luca: 'Quarantena obbligatoria per chi rientra dall'estero' - news_modena : Coronavirus, alla firma del presidente Bonaccini nuova ordinanza che approva il Protocollo badanti, con le procedur… - news_modena : Coronavirus, alla firma del presidente Bonaccini nuova ordinanza che approva il Protocollo badanti, con le procedur… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova ordinanza Nuova ordinanza: tampone rapido se si torna da Grecia, Spagna, Malta e Croazia. Stretta sulle discoteche l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Coronavirus, le regioni obbligano a test e quarantena chi rientra dall’estero

Gli spostamenti degli italiani e i rientri dall’estero sembrano iniziare ad allarmare i governatori delle regioni, che hanno deciso di imporre limitazioni e controlli per evitare un aumento di contagi ...

Due casi di coronavirus a San Giovanni la Punta, il sindaco: "Non abbassare la guardia"

Sono stati riscontrati due casi di positivi al coronavirus a San Giovanni la Punta, comune del catanese. A darne notizia è il sindaco Nino Bellia. “Informo la cittadinanza - scrive il sindaco in una n ...

Gli spostamenti degli italiani e i rientri dall’estero sembrano iniziare ad allarmare i governatori delle regioni, che hanno deciso di imporre limitazioni e controlli per evitare un aumento di contagi ...Sono stati riscontrati due casi di positivi al coronavirus a San Giovanni la Punta, comune del catanese. A darne notizia è il sindaco Nino Bellia. “Informo la cittadinanza - scrive il sindaco in una n ...