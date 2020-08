Nuoto, Fede vince soffrendo i 200 sl. La Panziera regina del dorso, Mencarini-Restivo titolo per due (Di giovedì 13 agosto 2020) Ultimi colpi al 57° Settecolli di Roma, valido come campionato italiano. Federica Pellegrini vince soffrendo i 200 sl e si prende il 125° tricolore in carriera: una fatica da 1'57'80 per battere nell'... Leggi su gazzetta

Greg2, il sequel di Paltrinieri campione di tutto (niente gli ha resistito fin qui, Olimpiadi, Mondiali ed Europei), ha qualche leggerezza in più, di spirito e di bracciata, ha un sorriso ritrovato ch ...

Come nella saga di Star Wars. Spettacolo, emozioni improvvise, sotto il cielo di Roma e nella cornice dello Stadio del Nuoto. Azzurri stellari nella seconda giornata del 57° trofeo Sette Colli Freccia ...

