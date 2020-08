Nuoto Assoluti Settecolli 2020: Paltrinieri da urlo, nuovo record europeo (Di giovedì 13 agosto 2020) Gregorio Paltrinieri nella storia al Trofeo Settecolli di Roma. Il nuotatore azzurro al termine di una gara sublime nei 1500 metri stile libero batte per oltre un secondo il suo stesso record europeo, che di conseguenza era anche il record italiano, e lo riscrive in 14’33″10. Vasche perfette per il carpigiano, che fa subito il vuoto ed è costante nel ritmo. Oltre al record, vittoria al Sette Colli e titolo italiano per il fuoriclasse delle lunghe distanze. Secondo posto per Domenico Acerenza col record personale in 14’49″98. Leggi su sportface

ItalianNavy : Campionati Italiani Assoluti Estivi di nuoto sincronizzato. Congratulazioni al Sc 3^ Linda Cerruti e al Sc 2^ cl Be… - infoitsport : Nuoto, Assoluti Settecolli 2020: i risultati della seconda sessione di giornata - sportface2016 : #Nuoto | Federica #Pellegrini: 'Non ho nuotato benissimo, il lockdown ha influito' #Settecolli2020 - TgrVeneto : #13agosto #Nuoto @Coninews Il servizio di Luca Ginetto, montato da Andrea Giorgio @mafaldina88 #ioseguoTgr… - sportface2016 : Ecco i risultati maschili della seconda sessione della terza giornata - #Settecolli #nuoto -