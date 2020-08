Nuoto, Assoluti Settecolli 2020: i risultati della seconda sessione della terza giornata (Di giovedì 13 agosto 2020) Si chiude la seconda sessione di batterie della terza giornata del 57° Trofeo Settecolli Frecciarossa, valevole come Campionato Italiano Assoluto 2020. Dopo le batterie femminile concluse in prima mattinata, è arrivato il turno degli uomini. Programma inaugurato dal miglior crono di David Foldhazi nei 200 dorso: l’egiziano ha chiuso in 2.01.91 davanti a Vincenzo Adamo (2.03.66) e Ruben Chiostri (2.03.79). Nei 50 farfalla invece Paolo Conte Bonin ha stampato il miglior tempo in 24.30, precedendo Lorenzo Pignotti (24.43) e Claudio Antonino Faraci (24.59). Nei 200 rana affermazione di Edoardo Bressan, classe 2002, con il tempo di 2.16.96. Seguono Ludovico Viberti (2.18.29) e Enrico Puxeddu (2.19.57). SEGUI IL LIVE ... Leggi su sportface

Mi riprendo l’adrenalina della gara». Benedetta scende sotto i 30’’ e centra l’obbiettivo prefissato alla vigilia. Greg stende Detti con un gran tempo ...

Barlaam fa bis, record mondiale nei 100 stile libero: “Una sorpresa anche per me”

Roma – Il nuoto paralimpico delle meraviglie. Simone Barlaam ha fatto bis al Sette Colli di Roma. Dopo il record mondiale registrato nei 50 dorso di ieri con il tempo di 27”81, nella seconda giornata ...

