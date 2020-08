Nonno spara al nipote: “Intervento neurochirurgico per bimbo in gravissime condizioni” (Di giovedì 13 agosto 2020) Questa mattina è arrivato presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto 1, trasportato da un’ambulanza del 118, un bambino di 6 anni in gravissime condizioni per una ferita da arma da fuoco. Il bambino è stato immediatamente portato in sala operatoria dove è stato sottoposto ad intervento neurochirurgico. Al termine dell’intervento è stato ricoverato in terapia intensiva pediatrica ove ora si trova in prognosi riservata. Lo comunica la Direzione Sanitaria dell’Umberto I. Da quanto si apprende è stato il Nonno a colpire, con un’arma da fuoco, il piccolo nipotino che è stato colpito alla testa. L’uomo, secondo quanto si è appreso, avrebbe raccontato che è partito un colpo mentre riponeva la pistola, ... Leggi su meteoweb.eu

