“Non sarà in streaming l’audizione di Tridico alla Camera sul bonus 600 euro. Ci negano la trasparenza”. La denuncia di Fratelli d’Italia (Di giovedì 13 agosto 2020) “Si chiede trasparenza, ma poi la si nega. Domani l’audizione del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, non sarà trasmessa in streaming per non meglio precisati problemi tecnici”. Lo dice Walter Rizzetto (FdI), in merito al caso ‘bonus da 600 euro ai politici’. “Sono giorni che i cittadini vogliono sapere i nomi – spiega – Il Parlamento ha trovato il modo di renderli pubblici, ma ad ascoltare Tridico collegato in videoconferenza potrà esserci un numero ristretto di persone: l’ufficio di presidenza della commissione Lavoro della Camera e i capigruppo. Ho già chiesto che l’audizione venga trasmessa sulla web tv della Camera e mi è stato risposto che non sarà possibile. ... Leggi su ilfattoquotidiano

