‘Noi Campani’, nominati i vertici del movimento di Mastella a Cautano (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Nuove nomine e adesioni per Noi Campani. Il movimento di Mastella sbarca anche a Cautano. Il segretario provinciale Molly Chiusolo e il presidente provinciale Domenico Parisi hanno scelto i vertici della locale sezione: Alessandro Orlacchio segretario, Franco Antonino Rapuano presidente. “Ringraziamo gli amici di Cautano per aver deciso di ‘sposare’ il progetto Mastella al fine di rafforzare le aree interne della Campania”, affermano Molly Chiusolo e Domenico Parisi. “Il nostro movimento ha l’ambizione di riportare al centro la programmazione e lo sviluppo delle province interne della Campania”, proseguono segretario e presidente di Noi Campani. Il responsabile Enti Locali, Mauro De Ieso, ... Leggi su anteprima24

