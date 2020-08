No, Mel Gibson non ha detto che «Hollywood è un giro di pedofili istituzionalizzati» (Di giovedì 13 agosto 2020) Il 14 maggio su Facebook è stata pubblicata un’immagine composta da una foto dell’attore statunitense Mel Gibson e da una sua presunta dichiarazione: «Hollywood è un giro di pedofili istituzionalizzati. È un covo di parassiti che si nutrono del sangue dei bambini. Ogni studio di Hollywood viene comprato e pagato con il sangue di bambini innocenti». Questa è una dichiarazione che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e in nessuna intervista rilasciata da Gibson. Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia. Post pubblicato su Facebook il 14 maggio 2020 – Notizia falsa Inoltre, Alan Nierob, addetto stampa dell’attore, ha smentito al sito di fact checking Lead Stories ... Leggi su facta.news

