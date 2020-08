No alla sindrome Raggi: la sfida è con la Destra, la vittoria si conquista al centro (Di giovedì 13 agosto 2020) Ritenevo fosse sbagliato l’appello a rimuovere la Raggi come “preliminare d’intesa” ai fini della riproposizione in Campidoglio, alle amministrative del prossimo anno, dell’alleanza giallo-rossa. È accaduto ciò che era prevedibile, con la Raggi pronta a sfruttare, con punte di demagogia, la voglia di autonomia e indipendenza del frastornato mondo grillino. Per questo, forse senza crederci neppure lei stessa, ha colto al balzo l’occasione per ufficializzare la propria ricandidatura. L’errore ha quindi prodotto un errore più grande, essendo di colpo peggiorato il rapporto tra le due principali forze di governo. Solo gli stolti possono ignorare infatti il carattere nazionale del confronto in atto su Roma, visto che il futuro della coalizione conoscerà nel 2021 un formidabile test di ... Leggi su huffingtonpost

AlbSovr : @giadif @Stelio_Bonsegna Pare che alla fine la sposa sia andata con il poliziotto...caso emblematico di sindrome di Stoccolma... - GGabbuti : RT @fattoquotidiano: Breve premessa: se ti metti in fila alla Caritas per avere un filone di pane e a casa hai il frigo pieno, la dispensa… - Marcell78225090 : RT @fattoquotidiano: Breve premessa: se ti metti in fila alla Caritas per avere un filone di pane e a casa hai il frigo pieno, la dispensa… - gioporce : RT @fattoquotidiano: Breve premessa: se ti metti in fila alla Caritas per avere un filone di pane e a casa hai il frigo pieno, la dispensa… - CasaleAniello : RT @fattoquotidiano: Breve premessa: se ti metti in fila alla Caritas per avere un filone di pane e a casa hai il frigo pieno, la dispensa… -

Ultime Notizie dalla rete : alla sindrome Nuova sindrome del neurosviluppo riscontrata in soli 7 bambini al mondo Corriere della Sera No alla sindrome Raggi: la sfida è con la Destra, la vittoria si conquista al centro

Ritenevo fosse sbagliato l’appello a rimuovere la Raggi come “preliminare d’intesa” ai fini della riproposizione in Campidoglio, alle amministrative del prossimo anno, dell’alleanza giallo-rossa. È ac ...

Un cappuccino con Sconcerti: la differenza della Juve. O vince la Champions o non esiste

Sport - Il commento di oggi è sulla Juventus eliminata dal Lione in Champions League . I tifosi della Juve annunciano una sindrome particolare, quella dell'eterna scontentezza. E' una sindrome seria, ...

Ritenevo fosse sbagliato l’appello a rimuovere la Raggi come “preliminare d’intesa” ai fini della riproposizione in Campidoglio, alle amministrative del prossimo anno, dell’alleanza giallo-rossa. È ac ...Sport - Il commento di oggi è sulla Juventus eliminata dal Lione in Champions League . I tifosi della Juve annunciano una sindrome particolare, quella dell'eterna scontentezza. E' una sindrome seria, ...