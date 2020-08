Nina Moric polemica con Fabrizio Corona: parole dure dette sui social (Di giovedì 13 agosto 2020) L’intervista di Fabrizio Corona al settimanale Chi poco è piaciuta a Nina Moric ex storica del paparazzo ma soprattutto madre di suo figlio Carlos. La modella non proprio sempre composta e nelle righe della sobrietà ha commentato sui social le dichiarazione dell’ex marito che si riferiscono alle sue fidanzate. Corona ha infatti detto che probabilmente non è mai stato innamorato delle sue donne, in particolare ha fatto riferimento a Belen Rodriguez e Silvia Provvedi oltre che a Nina Moric: “Non ho mai capito se le amassi veramente perché, nella mia visione malata, erano lo strumento che mi permetteva di diventare più famoso”. parole dirette quelle di Fabrizio ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Nina Moric polemica con Fabrizio Corona: parole dure dette sui social - infoitcultura : Fabrizio Corona riunisce la famiglia in occasione del 18esimo compleanno del figlio Carlos. Poi fa una rivelazione… - infoitcultura : Nina Moric replica duramente a Fabrizio Corona: ‘Finalmente abbiamo smesso di fingere, se solo potessi parlare…’ - infoitcultura : Corona e Nina Moric, lei scopre gli altarini: “Solo pura finzione” - StraNotizie : Fabrizio Corona la spara grossa su Nina Moric e lei si arrabbia -