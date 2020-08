Niente mascherine dalla Regione: a Castiglione ci pensa il comune (Di giovedì 13 agosto 2020) Vista la sospensione da parte della Regione Toscana delle distribuzione delle mascherine e considerando che l'attenzione deve rimanere alta, l'amministrazione comunale del comune di Castiglione dì ... Leggi su lagazzettadelserchio

Agenzia_Ansa : A #Rimini chiusa la #discoteca #Byblos, violate le norme #antiCovid. Locale pieno #assembramenti e niente… - fattoquotidiano : Troppa folla e niente mascherine: chiuso il Byblos, storico locale romagnolo. I nuovi focolai legati a giovani, vac… - HuffPostItalia : Folla e niente mascherine: chiusa la discoteca Byblos, tempio della riviera romagnola - PieroVendramel : RT @pbecchi: NON TI CONOSCO, MASCHERINA! – BECCHI E TARRO TRADUCONO UNO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DI HONG KONG CHE SOSTIENE CHE INDOSSARE MASC… - giardinodidio73 : RT @pbecchi: NON TI CONOSCO, MASCHERINA! – BECCHI E TARRO TRADUCONO UNO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DI HONG KONG CHE SOSTIENE CHE INDOSSARE MASC… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente mascherine

Il Messaggero

La Spezia - Motori accesi per un weekend di Ferragosto in sicurezza, con un occhio di riguardo, naturalmente, alla necessità di contenere il contagio da coronavirus. Di un'Assunzione che scorra come u ...CUPRA MARITTIMA – Si avvicinano i giorni più caldi dell’estate, dal punto di vista dell’affluenza, e purtroppo per il Piceno coincide con l’emergenza Covid e qualche caso in aumento dovuto soprattutto ...