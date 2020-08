Neymar elogia l’Atalanta, poi la stoccata: “sono la rivelazione della Champions, ma non potevano batterci” (Di giovedì 13 agosto 2020) “È la squadra rivelazione della Champions. Gioca molto bene, è aggressiva, mette pressione in tutte le zone del campo. Devono essere contenti di quello che hanno fatto e anche oggi hanno disputato una grande partita“. Neymar ha speso parole al miele per l’Atalanta che ha messo in grande difficoltà il PSG nella sfida dei quarti di finale di Champions League, salvo poi capitolare con due reti prese nel recupero. Il brasiliano però, a RMC Sport, ha comunque sottolineato come il PSG sia di un altro livello rispetto alla ‘Dea’: “non ho mai pensato di tornare a casa. Niente mi fermerà dal pensare che andremo in finale. È stata dura ma siamo una grande squadra, una famiglia. Era impossibile pensare che saremmo stati ... Leggi su sportfair

