Netflix, Le strade del male. Il trailer del nuovo film con Tom Holland (Di giovedì 13 agosto 2020) Il nuovo film diretto da Antonio Campos sarà disponibile in streaming a partire dal 16 settembre su Netflix La celebre piattaforma streaming ha oggi rilasciato il trailer del nuovo film diretto da Antonio Campos e tratto dall’omonimo romanzo di Donald Ray Pollock, che debutterà su Netflix il prossimo 16 settembre. Le strade del male, in lingua originale ,The Devil All the Time presenta inoltre un cast davvero degno di nota: da Tom Holland a Sebastian Stan, passando per Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Riley Keough, Haley Bennett, Mia Wasikowska, Jason Clarke, e molti altri ancora. Il trailer del film La trama Nella cittadina di ... Leggi su zon

