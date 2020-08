Nessun nuovo dazio degli Usa sui prodotti agroalimentari made in Italy. Coldiretti: “Salvi 3 miliardi di export di vino, olio e pasta” (Di giovedì 13 agosto 2020) Niente nuovi dazi sui prodotti agroalimentari made in Italy. Gli Stati Uniti hanno infatti deciso di mantenere invariate le tariffe sui prodotti dell’Unione europea nell’ambito del contenzioso con Airbus sugli aiuti di Stato. Sventato, dunque, il rischio che gli aumenti tariffari fossero estesi anche a vino, olio e pasta. Secondo Coldiretti avrebbero colpito 3 miliardi di euro di cibo italiano, “pari a due terzi del totale, in un momento reso già difficile dall’impatto della pandemia sul commercio globale. Tra l’altro gli Stati Uniti sono il primo mercato extraeuropeo per i prodotti agroalimentari tricolori per un valore che nel 2019 è risultato pari a 4,7 ... Leggi su ilfattoquotidiano

Inter : ?? | RIPRESA Squadre di nuovo in campo, nessun cambio rispetto al primo tempo! Forza ragazzi!!! ??… - coldiretti : Nessun nuovo dazio degli Usa sui prodotti agroalimentari made in Italy. Coldiretti: 'Salvi 3 miliardi di export di… - clikservernet : Nessun nuovo dazio degli Usa sui prodotti agroalimentari made in Italy. Coldiretti: “Salvi 3 miliardi di export di… - Noovyis : (Nessun nuovo dazio degli Usa sui prodotti agroalimentari made in Italy. Coldiretti: “Salvi 3 miliardi di export di… - Enzo__Preziosi : Ad ogni modo, la nuova quarantena è solo uno strumento subdolo per spaventare le masse. Nessun Paese ricorrerebbe d… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun nuovo Coronavirus: oggi in Trentino nessun nuovo contagio Vertice governo- Regioni l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Il pecorino si salva dai dazi di Trump. Nessuna nuova tassa sulle esportazioni

Niente nuovi dazi sui prodotti agroalimentari made in Italy con la decisione del presidente Usa Donald Trump di “graziare” l’Italia rispetto all’ipotesi iniziale di estendere gli aumenti tariffari. E ...

"Se ci fosse stato il taser...". L'incubo degli agenti nel Duomo di Milano

"Se ci fossero stati i taser, non ci sarebbe stata tutta quella pantomima...". Il pensiero, negli ambienti di Polizia, è comune, condiviso dalla maggior parte degli agenti che hanno assistito al blitz ...

Niente nuovi dazi sui prodotti agroalimentari made in Italy con la decisione del presidente Usa Donald Trump di “graziare” l’Italia rispetto all’ipotesi iniziale di estendere gli aumenti tariffari. E ..."Se ci fossero stati i taser, non ci sarebbe stata tutta quella pantomima...". Il pensiero, negli ambienti di Polizia, è comune, condiviso dalla maggior parte degli agenti che hanno assistito al blitz ...