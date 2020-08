NBA – Trump sulla questione GOAT: “Jordan migliore di LeBron, ed era anche apolitico” (Di giovedì 13 agosto 2020) Donald Trump torna a mischiare sport e politica. Il presidente USA, negli ultimi giorni, si è scagliato più volte contro le proteste dei giocatori NBA che si inginocchiano durante l’inno a supporto della protesta Black Lives Matter: tale gesto, secondo Trump, è un insulto all’intera nazione. Katelyn Mulcahy/Getty ImagesIntervistato da Fox Sports Radio, il numero uno d’America ha voluto rifilare una frecciatina a LeBron James, icona dell’NBA moderna e atleta sempre in prima linea nelle proteste sociali. Trump ha espresso la sua preferenza per Michael Jordan nell’eterno dualismo fra MJ e LeBron, tirando in ballo l’aspetto politico: “tra Michael Jordan e LeBron James scelgo MJ: li ho visti giocare entrambi, ma Michael era ... Leggi su sportfair

