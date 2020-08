NBA, stiramento per Russell Westbrook: a rischio per lui l’inizio dei playoff (Di giovedì 13 agosto 2020) Brutta notizia per gli Houston Rockets e per coach Mike D’Antoni: una risonanza magnetica ha evidenziato uno stiramento del quadricipite della gamba destra per Russell Westbrook. Il giocatore salterà l’ultima partita prima della post season contro i Sixers, hanno fatto sapere i Rockets in un comunicato. Le condizioni di Westbrook verranno rivalutate all’inizio della prossima settimana prima dell’inizio dei playoff. A rischio almeno le prime partite della post season con Houston, quarta ad Ovest, che affronterà i Thunder di Danilo Gallinari, sua ex squadra. Nella sua prima stagione a Houston fin qui l’impatto di Westbrook è stato ottimo, con 27.2 punti, 7.9 rimbalzi e 7.0 assist di media a partita. Leggi su sportface

ORLANDO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La notte Nba regala una vittoria in rimonta a Danilo Gallinari, autore di 14 punti nel successo per 116-115 degli Oklahoma City Thunder contro i Miami Heat. Ma rega ...

La vittoria in volata di Oklahoma arriva con una super rimonta nell'ultimo quarto: sono ben 22 i punti recuperati a Miami, decisive due triple nel finale di Mike Muscala. Sono 14 invece i punti realiz ...

