Nba, sospiro di sollievo per Embiid dopo l’infortunio: gli esami hanno escluso fratture (Di giovedì 13 agosto 2020) Possono tirare un sospiro di sollievo i Philadelphia 76ers, che sperano di avere a disposizione Joel Embiid per i playoff contro i Boston Celtics. Il centro del Camerun aveva lasciato il campo nel match contro Toronto poco prima della fine del primo tempo a causa di una botta al polso destro. Tuttavia, gli esami effettuati durante l’intervallo avevano escluso fratture ed il giocatore era potuto tornare in panchina senza particolari preoccupazioni. Leggi su sportface

Arriva il provvedimento disciplinare da parte della NBA nei confronti dell’MVP in carica dei Bucks: niente ultima partita prima dei playoff contro Memphis. Un’assenza che fa felici soprattutto i Grizz ...

NBA - 76ers, sospiro di sollievo per le condizioni fisiche di Ben Simmons

I Philadelphia 76ers vincono contro i Washington Wizards nonostante l'uscita per infortunio di Ben Simmons nel corso del terzo quarto. Il giocatore aveva realizzato 8 punti con 6 rimbalzi e 4 assist n ...

