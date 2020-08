NBA, Phoenix e quella puntura social alle avversarie: il buongiorno dalla bolla è… particolare [FOTO] (Di giovedì 13 agosto 2020) E’ la notte decisiva per l’assegnazione degli ultimi posti per i playoff NBA, quattro squadre questa notte si giocheranno l’ultimo posto disponibile per il play-in di sabato sera, un match da dentro o fuori che permetterà alla vincitrice di giocarsi la post-season nella bolla di Orlando. FOTO Getty / Christian PetersenBlazers, Grizzlies, Suns e Spurs giocheranno tra la serata e la notte italiana la loro ultima gara di stagione regolare, provando a strappare quel pass che allungherebbe la loro annata agonistica. In attesa di scendere in campo, Phoenix ha voluto pungere ironicamente sui social le proprie avversarie, dando il ‘buongiorno’ a tutti tranne che a Memphis e Portland, avversarie dirette nella corsa ai playoff. Al ... Leggi su sportfair

Con ancora 15 partite da giocare, l'NBA si avvicina sempre più ai playoff. Ma a far scalpore, oltre ad alcuni eventi di campo, sono anche le parole di Donald Trump I 61 punti di Lillard permettono a P ...

