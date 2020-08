NBA – Antetokounmpo dopo la testata a Wagner: “ero nervoso, ma questo gesto non sporca la mia carriera” (Di giovedì 13 agosto 2020) Giannis Antetokoumpo protagonista in negativo nella partita fra Wizards e Bucks. Frustrato dalle ‘attenzioni’ riservategli dagli avversari, il greco si è lasciato prendere dall’ira rifilando una testata a Moritz Wagner venendo espulso. ‘The Greek Freak’ ha commentato così l’episodio: “non ho alcun problema personale con Wagner. Ero estremamente nervoso a causa delle continue giocate sporche degli avversari e proprio questa somma di scorrettezze mi ha fatto perdere la testa. ‘Mo’ è stato semplicemente sfortunato. Era colpevole esattamente come i suoi compagni, ma, al momento del mio annebbiamento, è stato il solo ad infastidirmi da vicino. E’ stato un momento egoistico, perché, essendo stato espulso, avrei potuto ... Leggi su sportfair

Arriva il provvedimento disciplinare da parte della NBA nei confronti dell’MVP in carica dei Bucks: niente ultima partita prima dei playoff contro Memphis. Un’assenza che fa felici soprattutto i Grizz ...

