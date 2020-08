NBA 2019/2020: Boston fa riposare i titolari, vincono i Washington Wizards (Di giovedì 13 agosto 2020) Quella tra Boston Celtics e Washington Wizards è stata una partita senza nulla in palio, con Boston che fa riposare tutti i componenti del quintetto titolare in vista dei playoff dove al primo turno affronterà i Sixers. Ne approfitta Washington, che già eliminata dalla postseason, chiude la stagione con una vittoria guidata da 17 punti, 8 rimbalzi e 3 assist di Troy Brown Jr. Il migliore in casa Wizards è tuttavia Thomas Bryant, che gioca una partita da 26 punti con 10 su 15 dal campo, 9 rimbalzi e 6 assist in 33 minuti di gioco. Washington vince la sfida a rimbalzo anche grazie ai 16 catturati da Jonathan Williams. Il miglior marcatore dei Celtics è Javonte Green che chiude a quota 23. Leggi su sportface

