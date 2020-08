Napoli, solennità dell’Assunta nella Cattedrale, due celebrazioni con Sepe: messa internazionale per gli stranieri (Di giovedì 13 agosto 2020) Si terranno venerdì 14 agosto e sabato 15 nella Cattedrale le celebrazioni eucaristiche presiedute dal cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, per la “solennità dell’Assunta”. In particolare, fa sapere la Curia, “alle ore 11 di sabato 15 agosto, l’Arcivescovo presiederà la Santa messa detta internazionale per la presenza dei tanti Gruppi etnici che vivono e operano a Napoli, nonché di turisti, che sono soprattutto italiani e non ancora numerosi come negli anni scorsi per le conseguenze della pandemia da Covid-19, ancora attiva in Europa e purtroppo anche in Italia, ma particolarmente acuta in alcuni paesi del mondo. Come sempre, letture e preghiera dei fedeli affidate a rappresentanti ... Leggi su ildenaro

