Napoli, protesta dei disoccupati in tenuta da mare: “Mai stati sulla stessa barca” (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Mai stati sulla stessa barca”, questo lo slogan dei disoccupati che hanno protestato in tenuta da mare davanti alla sede del Comune di Napoli, “l‘unico lido dove possiamo andare”, dicono i manifestanti. “Neanche un anno fa le parole rassicuranti e gli impegni di Città Metropolitana e Comune di Napoli sulla sperimentazione di un progetto che avrebbe visto i disoccupati, parallelamente la disponibilità del ministero a sostenere con incentivi la progettazione – spiegano i manifestanti che aderiscono al Movimento di Lotta – disoccupati “7 Novembre” ... Leggi su anteprima24

