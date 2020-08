Napoli Primavera, Riolfo supera Modesto: sarà il nuovo tecnico degli azzurrini (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A meno di sorprese dell’ultimo minuto, Giancarlo Riolfo sarà il nuovo allenatore del Napoli Primavera. Dopo la retrocessione degli azzurrini nel Campionato Primavera 2, Aurelio De Laurentiis è pronto a mettere in atto una mini-rivoluzione affidandosi ad un tecnico che ha vissuto una serie di stagioni in crescendo. Riolfo conta un importante curriculum: tre promozioni in Serie D con Imperia, Pro Imperia ed Argentina, una salvezza a Savona in Serie C e varie esperienze con Sanremese, Vis Pesaro e Sassari Torres. Nell’ultima stagione ha allenato il Carpi, che ha concluso secondo nel girone e fuori dai play-off di Serie C. Riolfo a ... Leggi su anteprima24

