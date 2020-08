Napoli, possibile ritorno di Maurizio Sarri? Secondo Fabio Santini “Gennaro Gattuso è in orbita Nazionale” (Di venerdì 14 agosto 2020) Il giornalista Fabio Santini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda su 7 Gold. “Attenzione, c’è una notizia clamorosa sui partenopei. Gattuso non ha firmato il rinnovo col Napoli. Il coach calabrese è in orbita Nazionale. Per questo motivo non si vuole legare a lungo con il club campano. Questa è una notizia pazzesca. La Federazione sta pensando a Ringhio per il post Mancini”. “Chi potrebbe sostituire Gennaro Gattuso a Napoli? Non escludo l’ipotesi Maurizio Sarri anche se non sarebbe accolto benissimo. L’altra ipotesi può portare a Roberto Mancini ... Leggi su calciomercato.napoli

