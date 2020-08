Napoli, la Giunta stanzia 61.500 euro per i centri antiviolenza: a settembre il bando (Di giovedì 13 agosto 2020) La Giunta de Magistris ha approvato, a firma dell’assessore alle Pari Opportunità Francesca Menna un atto deliberativo che “prevede lo stanziamento di circa 61.500 euro necessari per eseguire la gara per il centri antiviolenza attraverso un bando che sarà avviato entro i primi di settembre e che consentirà la piena operatività per il Centro antiviolenza e per gli sportelli periferici fino alla fine dell’anno, quando dovranno giungere i finanziamenti per il 2021”. “Un segnale importante – viene sottolineato dall’assessorato alle Pari Opportunità – per fronteggiare una delicata tematica che viene seguita da Palazzo San Giacomo anche grazie al senso di responsabilità ... Leggi su ildenaro

