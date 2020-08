Namibia respinge offerta di risarcimento della Germania riguardante massacri di massa (Di giovedì 13 agosto 2020) Viene considerato il primo genocidio del XX secolo. Il presidente della Namibia, Hage Geingob, ha respinto l’offerta di risarcimento della Germania Viene considerato il primo genocidio del XX secolo. Hage Geingob, presidente della Namibia, ha respinto formalmente l’offerta di risarcimento della Germania riguardo i massacri delle tribù Herero e Nama avvenuti tra il 1904 e … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Namibia respinge

AGI - Agenzia Italia

AGI - Il presidente della Namibia, Hage Geingob, ha formalmente respinto l'offerta di risarcimento della Germania per i massacri di massa delle tribù Herero e Nama, in quello che viene considerato il ...Windhoek, 12 ago 10:56 - (Agenzia Nova) - Il presidente della Namibia, Hage Geingob, ha annunciato di aver respinto l’offerta di riparazioni proposta dalla Germania per le violenze avvenute nel Paese ...