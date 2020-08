Nadia Toffa, un anno senza la conduttrice: il pensiero di Alba Parietti (Di giovedì 13 agosto 2020) Questo articolo . La conduttrice tv Nadia Toffa ha lasciato il segno nella sua vita nei cuori di molte persone e sono tanti i Vip che la omaggiano ad un anno dalla sua morte. Alba Parietti ha voluto ricordare la scomparsa della conduttrice Nadia Toffa dedicandole in un post una poesia scritta da Emily Dickinson. Nell’immagine condivisa dalla … Leggi su youmovies

fanpage : Un anno senza Nadia #Toffa ?? - RaiRadio2 : «Parleremo senza parole, vivremo per davvero. Due nel sempre-ovunque in un angolo di eternità.» Un anno fa ci lasc… - SkyTG24 : Nadia Toffa, un anno fa la morte della giornalista e conduttrice. FOTO - LaradelleVigne : RT @donTonio66: Un anno fa volava in cielo Nadia Toffa. Un sorriso in meno sulla terra, un impegno in più per noi. #NadiaToffa #Nadia #Tof… - ValentinaArrig8 : RT @Maite214: Nadia Toffa ti abbiamo perso un anno fa...ma noi ce la mettiamo tutta...per fare cose Buone e belle...con grinta e sei qui n… -