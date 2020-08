Nadia Toffa sempre nel cuore | Ricordo indelebile nel primo anniversario della scomparsa (Di giovedì 13 agosto 2020) Nel primo anniversario della sua scomparsa, Nadia Toffa rimane sempre nel cuore di tutti coloro che l’hanno seguita e apprezzata. Il vuoto lasciato dalla giornalista è davvero enorme. Ricordiamo come affrontò la malattia, senza perdere il sorriso. Oggi, 13 agosto, è il primo anniversario della morte di Nadia Toffa, la giornalista de Le Iene, scomparsa … L'articolo Nadia Toffa sempre nel cuore Ricordo indelebile nel primo anniversario della scomparsa ... Leggi su meteoweek

Un anno senza Nadia Toffa: «Le Iene», di cui la giornalista - scomparsa il 13 agosto 2019 per un tumore al cervello con cui combatteva da tempo - fu conduttrice e inviata le rende omaggio con una punt ...A un anno dalla scomparsa di Nadia Toffa, 13 agosto 2019 per un tumore, gli amici delle Iene hanno deciso di ricordarla. Domani, 13 agosto in prima serata su Italia 1 andrà in onda lo speciale 'Le ie ...