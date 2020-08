Nadia Toffa, segreto il luogo di sepoltura: ‘Temiamo la portino via come Mike Bongiorno’ (Di giovedì 13 agosto 2020) Il 13 agosto del 2019 moriva a soli 40 anni Nadia Toffa. Le Iene, la trasmissione che conduceva, le dedicheranno stasera una puntata speciale tutta incentrata su di lei, intanto la madre Margherita Rebuffoni, intervistata dal Giornale di Brescia in merito alla diffusione di una canzone incisa da Nadia l’anno scorso, rivela un particolare sulla tomba della figlia: Nadia Toffa, la tomba segreta “Lo sappiamo solo io e mio marito e non lo diremo mai. Perché abbiamo il terrore che possano portarcela via come era accaduto anni fa con la salma di Mike Buongiorno. Non riuscirei più a vivere. Abbiamo avuto il permesso dal Vescovo e l’abbiamo sepolta in un luogo che resterà segreto”. ... Leggi su tvzap.kataweb

