Nadia Toffa, la mamma Margherita: “È sepolta in un luogo segreto, temiamo ce la portino via come Mike Bongiorno” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Dove è sepolta Nadia Toffa lo sappiamo solo io e mio marito e non lo diremo mai. Perché abbiamo il terrore che possano portarcela via come era accaduto anni fa con la salma di Mike Buongiorno. Non riuscirei più a vivere. Abbiamo avuto il permesso dal Vescovo e l’abbiamo sepolta in luogo che resterà segreto”. A rivelarlo è Margherita Rebuffoni, la mamma di Nadia Toffa, che nel giorno del primo anniversario della sua morte ha rilasciato un’intervista al Giornale di Brescia in cui ha parlato anche della canzone scritta dalla figlia. “A marzo di un anno fa Nadia aveva inciso una canzone a Milano e abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano

