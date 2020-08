Mykolenko, la Dinamo Kiev gela il Napoli: chiede 35 milioni (Di giovedì 13 agosto 2020) Una delle alternative a Mario Rui valutate dal ds del Napoli Cristiano Giuntoli è Mykolenko, della Dinamo Kiev. Giovane, elegante, con una quotazione che il club di De Laurentiis credeva abbordabile. Ma che tanto abbordabile, invece, non è. Il Corriere dello Sport scrive infatti che dopo un primo giro di consultazioni il prezzo del difensore è risultato di gran lunga superiore, tanto da gelare il Napoli. “Vitalij Mykolenko (21) ora ha una quotazione diretta, non i dieci sospettati, ma i trentacinque che attraverso un giro di consultazioni hanno “gelato” il Napoli” L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

