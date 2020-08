Muriqi Lazio, accordo fatto: 18 milioni al Fenerbahce (Di giovedì 13 agosto 2020) La Lazio ha definito l’operazione con il Fenerbahce per Vedat Muriqi: l’attaccante classe ’94 è costato 18 milioni di euro La Lazio ha raggiunto un’intesa con il Fenerbahce per l’acquisto a titolo definitivo di Vedat Muriqi, attaccante classe ’94 tra i più apprezzati in Turchia. Il club biancoceleste verserà 18 milioni di euro nelle casse dei turchi e due milioni di euro a stagione (per cinque anni) al giocatore, che all’inizio della prossima settimana sbarcherà a Roma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

