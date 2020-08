Murelli, la leghista che definì il bonus 'un'elemosina', ha preso i 600 euro Fratoianni: 'Razzista senza dignità' (Di giovedì 13 agosto 2020) Sono Elena Murelli e Andrea Dara i due deputati leghisti che hanno chiesto il bonus da 600 euro e che sono stati sospesi dal partito. E come ricorda Nicola Fratoianni, Elena Murelli è la stessa che ... Leggi su globalist

