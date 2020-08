Muore cavallo costretto a scarrozzare turisti col caldo torrido (Di giovedì 13 agosto 2020) Improvvisamente ieri mattina un cavallo che trainava una botticella destinata ai turisti, si è accasciato ed è morto, probabilmente a causa del caldo torrido. costretto a fare divertire i turisti e a portare soldi nelle case del proprietario. Non importa se il caldo ieri mattina sfiorava i 38 gradi a Caserta: il cavallo doveva continuare a lavorare. E alla fine è morto, stremato. “Questa mattina – fanno sapere dalla direzione della Reggia di Caserta – uno dei cavalli del servizio carrozze ippotrainate, gestito in concessione dalla società Tnt, è deceduto. Gli organi competenti stanno effettuando in queste ore tutte le verifiche che il caso richiede. La direzione esprime profondo ... Leggi su chenews

